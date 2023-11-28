Механик показал сломанный двигатель BMW N26 изнутри

Мотор BMW N26 (экономичная версия N20), который сейчас можно обнаружить исключительно в североамериканских версиях предыдущей генерации моделей 2-,3- и 4-Series, зарекомендовал себя как вполне надежный (при условии надлежащего обслуживания). Впрочем, он, как и все другие современные двигатели не застрахован от серьезных поломок.

Один из таких силовых агрегатов был привезен в мастерскую блогера «I Do Cars». Ему предстояло выяснить все факторы, которые привели к выходу мотора BMW из строя.

Беглый осмотр двигателя привел к тому, что было обнаружено отсутствие нескольких гаек, а также повреждение клапанной крышки, обнажившей цепь ГРМ.

Масляный фильтр оказался в хорошем состоянии, тогда как клапана сильно загрязнены. После демонтажа впускного и выпускного коллекторов их порты выглядели совершенно нормальными, а снятие выпускного коллектора заставило механика вытащить еще и турбокомпрессор, в котором были погнуты «плавники».

Следующим шагом был демонтаж головки блока цилиндров. И именно это она раскрыла еще одну причину выхода двигателя из строя. Блогер-механик обнаружил следы ожогов между цилиндрами.

Как правило, прокладки головки блока цилиндров взрываются от перегретого двигателя. И, похоже, именно это произошло с конкретно этим мотором N26, поскольку тепловые вкладки в нем просто-напросто расплавились.

Следы перегрева нашлись и на верхней части отверстии цилиндров, подтвердив, что мотор подвергался воздействиям чрезвычайно высоких температур.

Причины перегрева двигателя сервисмену-блогеру еще предстоит выяснить, но это могут быть как плохое охлаждение, так и проблемы с масляной системой. Предотвратить такое развитие событий может только регулярное техническое обслуживание силового агрегата.