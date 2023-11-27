В Россию привезли самую безотказную Toyota за всю историю марки

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 носит статус культового в линейке японских рамных вездеходов как благодаря своим качествам, демонстрируемым на «офф-роуде», так и за счет подтвержденной временем безотказности. Несмотря на то, что машина встала на конвейер в далеком 1984 году, за без малого 40 лет она все еще выпускается и продается. И недавно такие автомобили стали доступны, в том числе и на российском рынке.

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения «серых» дилеров в стране, обнаружив большую партию внедорожников Toyota Land Cruiser 70.

Это машины 2023 года выпуска без пробега, оснащенные 4-литровым бензиновым мотором, либо 4,5-литровым «дизелем» мощностью 228 и 202 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия – только «механика». Привод – полный.

Для покупателей доступны как 3-дверные машины, так и 5-дверные и даже варианты таких «Ленд Крузеров» в кузове пикап. В полных комплектациях такие внедорожники оснащены заводской лебедкой, шноркелем, блокировками дифференциалов и колесными хабами.

Особенность Land Cruiser 70 заключается в том, как автомобиль позиционируют в мире. Большинство автомобильных изданий включает в собственные рейтинги лучших автомобилей эту модель Toyota на постоянной основе, а авторитетный журнал «Autoevolution» и вовсе называет этот внедорожник самым надежным автомобилем за всю историю японской марки. И не без оснований.

Недавно в Сети появилось видео, на котором упавший со скалы LC 70 добирается до автосервиса своим ходом.

Сколько стоит новая «семидесятка» у нас? За машины, ввезенные по параллельному импорту, просят от 6 миллионов 500 тысяч рублей до 10 миллионов 257 тысяч рублей в зависимости от типа кузова, комплектации и запросов самого дилера.