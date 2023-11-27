Новый BMW X3 (G45) может получить спорный дизайн

Компания BMW работает над новым поколением компактного кроссовера X3 (G45). Шпионские прототипы этой модели в последнее время все чаще попадаются в объективы автомобильных папарацци, а это значит, что премьера машины уже не за горами.

Независимые дизайнеры из студии «Sugar Design», воспользовавшись фотографиями закамуфлированных машин, решили показать, как будет выглядеть новый «икс третий» в товарном виде.

Судя по получившимся рендерам, с переходом в новую генерацию X3 лишится многих складок и острых линий по бокам кузова, а также сменит конструкцию дверных ручек. Но на этом изменения не закончатся.

Основные перемены ждут переднюю часть кузова, где дебютирует необычная радиаторная решетка. В ней баварцы, очевидно, откажутся от традиционных вертикальных ламелей в пользу глянцевого пластика, что сделает дизайн машины на фоне новых привлекательных фар несколько неуклюжим.

Крылья автомобиля примут более квадратную форму, чем в случае с предшественником X3, а корма обзаведется задними фонарями, радикально отличающихся от тех, что используются в актуальной модели.

Блоки получат световую подпись в форме заглавной буквы «Y», под которыми расположится совершенно иной бампер с фальшь-диффузором.

Информации о том, как кроссовер поменяется с точки зрения «техники» пока нет. По слухам, машину предложат как с двигателями внутреннего сгорания, включая бензиновый и дизельный моторы, так и с гибридной силовой установкой, а в качестве платформы по-прежнему будет задействована архитектура CLAR.

Ожидается, что премьера нового поколения BMW X3 состоится в середине 2024 года.