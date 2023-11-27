Владелец Tesla Model S заменил аккумулятор в машине и ужаснулся итоговой ценой

Как известно, порой бытовая техника, будь то стиральная машина, телевизор или посудомоечная машина, выходят из строя ровно в тот момент, когда на них заканчивается гарантия.

Каждый раз это боль, заставляющая раскошеливаться на неприятные суммы. Но она не имеет ничего общего с тем, что испытывают владельцы электромобилей, когда речь заходит о заменах тяговых батарей в их машинах.

На форуме «Reddit» набирает обороты пост, опубликованный владельцем автомобиля Tesla Model S. Спустя 4 месяца после того, как на его машину закончилась гарантия, запас хода автомобиля упал с 270 до 215 миль (с 435 до 346 километров), и он решил обратиться в местный сервисный центр Tesla.

На его седане заменили тяговый аккумулятор, но цена за эту процедуру шокировала не только мужчину, но и пользователей Сети. Ему пришлось выложить пугающие 19 тысяч 346 долларов или чуть больше 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В своем сообщении владелец Tesla, «попавший» на дорогостоящий ремонт, предупредил своих «коллег по цеху»:

«Будьте осторожны. Вы можете сэкономить на замене топлива или масла, но сразу копите деньги на новую батарею».

По словам мужчины, пробег его Model S до замены в ней тягового аккумулятора составлял всего 163 тысячи миль или 262 тысячи километров.

В комментариях к ветке водители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания активно троллят владельцев Tesla, подсчитывая, сколько времени потребуется им, чтобы окупить стоимость подобного ремонта экономией на заправках и техническом обслуживании. В зависимости от стоимости топлива на это может потребоваться более двух лет.

К этому времени машина проедет около 354 тысяч км и, вероятно, ей потребуется очередная замена аккумулятора или других компонентов.