В Россию начали ввозить самый надежный хэтчбек в мире

Компания Mazda покинула российский рынок в прошлом году, попутно прекратив сборку своих автомобилей на заводе во Владивостоке. Но машины этой японской марки, популярность которых постепенно приближается к бестселлерам Toyota, все еще доступны в РФ. А недавно ее модельная линейка пополнилась хэтчбеком, который считается самым надежным автомобилем в своем классе.

По информации Daily-Motor.Ru, один крупный дилер, занимающийся продажей параллельно импортированных машин, ввез в Россию небольшую партию хэтчбеков Mazda 3.

Автомобили 2023 года выпуска в леворульном исполнении оснащены 2-литровым 158-сильным мотором, работающим в паре с автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

Страны, откуда такие «Мазды» приехали на наш рынок, не раскрываются, и, очевидно, они вряд ли будут пользоваться столь же высоким спросом, что и «тройки» в кузове седан, которые продаются в России уже давно.

Но есть один нюанс, касающийся 5-дверок, который способен заставить покупателей взглянуть на такие машины с другой стороны.

Согласно недавнему исследованию, проведенному авторитетным агентством «iSeeCars», именно Mazda 3 является самым надежным автомобилем в своем сегменте. Оценка хэтчбека составила 8,9-балла из 10 возможных, что на 0,3-балла лучше, чем в случае с Honda Fit (занимающей второе место), а также на 0,6 балла с Honda Civic в 5-дверном кузове.

Вот только купить хэтчбеки Mazda 3 в России вряд ли получится дешево. Машины оценены примерно в ту же минимальную сумму, что и седаны. А это ни много ни мало 3 миллиона рублей.