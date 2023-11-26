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В Россию начали ввозить самый надежный хэтчбек в мире

Это популярная 5-дверка компании из Хиросимы 

Текст: Алексей Шмидт
Копия 8 design secrets of the new 2020 mazda3 1

Компания Mazda покинула российский рынок в прошлом году, попутно прекратив сборку своих автомобилей на заводе во Владивостоке. Но машины этой японской марки, популярность которых постепенно приближается к бестселлерам Toyota, все еще доступны в РФ. А недавно ее модельная линейка пополнилась хэтчбеком, который считается самым надежным автомобилем в своем классе.

По информации Daily-Motor.Ru, один крупный дилер, занимающийся продажей параллельно импортированных машин, ввез в Россию небольшую партию хэтчбеков Mazda 3.

Автомобили 2023 года выпуска в леворульном исполнении оснащены 2-литровым 158-сильным мотором, работающим в паре с автоматической коробкой передач и системой переднего привода. 

2024 mazda 3 hatchback turbo premium plus 18 inch black alloy wheels

Страны, откуда такие «Мазды» приехали на наш рынок, не раскрываются, и, очевидно, они вряд ли будут пользоваться столь же высоким спросом, что и «тройки» в кузове седан, которые продаются в России уже давно.

Но есть один нюанс, касающийся 5-дверок, который способен заставить покупателей взглянуть на такие машины с другой стороны.

2023 mazda 3 hatchback steering wheel carbuzz 776611 1600

Согласно недавнему исследованию, проведенному авторитетным агентством «iSeeCars», именно Mazda 3 является самым надежным автомобилем в своем сегменте. Оценка хэтчбека составила 8,9-балла из 10 возможных, что на 0,3-балла лучше, чем в случае с Honda Fit (занимающей второе место), а также на 0,6 балла с Honda Civic в 5-дверном кузове.

Вот только купить хэтчбеки Mazda 3 в России вряд ли получится дешево. Машины оценены примерно в ту же минимальную сумму, что и седаны. А это ни много ни мало 3 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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