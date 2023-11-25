Toyota показала новый безымянный седан, который бросит вызов Tesla Model S 

Компания Toyota неуклонно расширяет линейку своих электромобилей в различных регионах мира, и Китай здесь не исключение. Накануне в Сети появились первые фотографии нового седана японской марки, который будет выпускаться в «Поднебесной» на совместном предприятии компании с местной фирмой GAC.

Автомобиль носит статус прототипа и появится в серийном обличии примерно в 2025 году. Судя по первым фотографиям, автомобиль, у которого пока даже нет названия, будет иметь немало сходств с концепт-каром bZ Sport, представленным ранее в этом году.

Машине достанется характерная передняя панель кузова в виде молота со светодиодной линией, проходящей через весь бампер и заплывающей на крылья.

Радиаторной решетки у 4-дверки не будет, так как она ей не понадобится, учитывая, что автомобиль заявлен как полностью электрический.

Другие особенности дизайна этой модели включают в себя отсутствие у машины дверных ручек и использование камер вместо традиционных зеркал заднего вида, а также воздуховодов в бамперах.

Технические подробности о новинке не раскрываются, но утверждается, что новый электрический седан Toyota получит точно такие же размеры, что и Tesla Model S. Тот, напомним, обладает длиной почти в 5 метров, шириной почти в 2 метра и высотой в 1,4-метра.