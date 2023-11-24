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«Тойотовский» Daihatsu хочет выпустить «убийцу» Suzuki Jimny

У него не будет рамы и классического полного привода

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Daihatsu, принадлежащая концерну Toyota, в последние годы планомерно выпускает в Японии конкурентов для автомобилей Suzuki. В 2020 году в линейке компании появился микро-кар Taft, который позиционировался в качестве «убийцы» Suzuki Hustler и добился на родине неплохих результатов на фоне соперника, а теперь в «Дайхатсу» хотят покуситься на мировой бестселлер Suzuki Jimny. 

Информацию о проекте нового внедорожника Daihatsu опубликовали японские инсайдеры с портала «BestCarWeb», сопроводив ее компьютерной визуализацией машины.

01 DAIHATSU K SUV F 210126 SO

Рендеры демонстрируют маленький 3-дверный внедорожник с квадратным кузовом, напоминающим аналогичный по формату Suzuki Jimny, а также высоким клиренсом, который на вскидку составляет более 200 мм.

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Несмотря на то, что машина заявлена как конкурент для «Джимни» она не будет полноценным внедорожником. Новинка Daihatsu вряд ли получит лестничную раму и будет спроектирована на платформе DNGA, предусматривающей наличие полного привода посредством электромагнитной муфты подключения задней оси.

В самой Daihatsu называют машину «мини-внедорожником» с ходовыми качествами, которые балансируют между городской ездой и поездками по бездорожью».

В качестве сроков его премьеры автомобиля указывается осень 2024 года. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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