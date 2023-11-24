«Тойотовский» Daihatsu хочет выпустить «убийцу» Suzuki Jimny

Компания Daihatsu, принадлежащая концерну Toyota, в последние годы планомерно выпускает в Японии конкурентов для автомобилей Suzuki. В 2020 году в линейке компании появился микро-кар Taft, который позиционировался в качестве «убийцы» Suzuki Hustler и добился на родине неплохих результатов на фоне соперника, а теперь в «Дайхатсу» хотят покуситься на мировой бестселлер Suzuki Jimny.

Информацию о проекте нового внедорожника Daihatsu опубликовали японские инсайдеры с портала «BestCarWeb», сопроводив ее компьютерной визуализацией машины.

Рендеры демонстрируют маленький 3-дверный внедорожник с квадратным кузовом, напоминающим аналогичный по формату Suzuki Jimny, а также высоким клиренсом, который на вскидку составляет более 200 мм.

Несмотря на то, что машина заявлена как конкурент для «Джимни» она не будет полноценным внедорожником. Новинка Daihatsu вряд ли получит лестничную раму и будет спроектирована на платформе DNGA, предусматривающей наличие полного привода посредством электромагнитной муфты подключения задней оси.

В самой Daihatsu называют машину «мини-внедорожником» с ходовыми качествами, которые балансируют между городской ездой и поездками по бездорожью».

В качестве сроков его премьеры автомобиля указывается осень 2024 года.