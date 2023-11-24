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Редкий внедорожный «Урал», родом из начала 90-х, продают по цене нового китайского кроссовера

Столько же сегодня стоит, к примеру, Haval F7X

Текст: Михаил Романченко
урал 43223

Один из самых редких внедорожных автомобилей «Урал» выставили на продажу в Миассе. Его главной особенностью является тот факт, что такие машины выпускались всего несколько лет и были собраны в количестве менее 400 штук. 

Полное название автомобиля «Урал-43223», но эти машины также называют «Суша». Они существовали только в качестве мелкосерийных прототипов, часть из которых смогла дожить до наших дней. 

Шестиколесные грузовики, способные демонстрировать выдающиеся показатели на бездорожье, обладали капотной кабиной от «КамАЗа», а также немецким двигателем Deutz, который с 1982 года выпускался по лицензии в КАЗ ССР. 

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Согласно описанию к объявлению, опубликованному на одном из популярных российских классифайдов, перед нами как один из уцелевших до наших дней автомобилей «Урал-43223».

Это машина 1993 года выпуска с одним собственником, укомплектованная дизельным мотором F8L413F на 180 лошадиных сил и двумя автономными отопителями салона. По всей вероятности когда-то она была военным грузовиком, но впоследствии ее КУНГ переделали в жилой модуль с шестью спальными местами. 

Машина оснащена лебедкой и шноркелем и в теории должна отлично подойти для любителей охоты и рыбалки. Продавец оценил ее в стоимость тривиального китайского кроссовера (к примеру Haval F7X), а если быть точнее в 2 миллиона 500 тысяч рублей. 

Источник:Дром
Фото:Автора объявления

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