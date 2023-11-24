5 «внедорожных» новинок Toyota, которые появятся в ближайшие годы

Последние новинки Toyota в сегменте SUV, такие как Century SUV, Land Cruiser 250 и Crown Signia, были приняты экспертами и покупателями с большим восторгом. И останавливаться на этом японцы не намерены.

В ближайшие несколько лет компания выпустит еще минимум 5 новинок в том же классе. Весь список раскрыли журналисты индийского портала «ICN».

Новый Toyota Fortuner

Работы над внедорожником Fortuner нового поколения идут уже полным ходом и близки к завершению. Ожидается, что машина появится в течение 2024 года. Автомобиль будет построен на основе совершенно новой для него платформы TNGA-F, которая сейчас лежит в основе Land Cruiser 250 и 300, а также Lexus LX и Tacoma.

Архитектура совместима с различными типами кузова и несколькими вариантами двигателей, включая как традиционные ДВС, так и «гибриды».

В новой генерации машина, скорее всего, получит под капот 2,8-литровый турбодизельный мотор, дополненный 48-вольтовой мягко-гибридной установкой. Силовой агрегат будет работать в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Toyota Urban Cruiser Taisor

Кроссовер, метящий на звание одного из самых доступных купе-кроссоверов в мире, по слухам должен получить имя Taisor и дебютировать в начале следующего года. Машина придет на смену компактному «паркетнику» Urban Cruiser и станет «тойотовской» версией модели Suzuki Fronx – самого недорогого кросс-купе на планете.

Новинку практически наверняка будут продавать с двумя вариантами двигателей, в качестве которых могут выступить 1,2-литровый «атмосферник» на 89 «сил» и литровый турбомотор, выдающий 100 л.с.

Электрический кроссовер Toyota

Серийная версия электрического концепт-кара Suzuki eVX будет представлена в 2024 году, а спустя год у нее появится альтернативный вариант от Toyota. В основу машины, длина которой должна составить 4,3-метра, ляжет платформа 40PL, а запас хода будет равен более 500 км. На рынке электрический кроссовер Toyota бросит вызов «батарейной» версии Hyundai Creta.

7-местный кроссовер Toyota

В период с 2025 по 2026 год на мировой рынок должен выйти еще один 7-местный кроссовер Toyota, основанный на платформе TNGA-C. Эта же «тележка» послужила в качестве базы для такого бестселлера марки как Corolla Cross, а теперь станет основой для модели совершенно другого класса.

Сейчас машина носит заводское обозначение 340D, но называться будет иначе. Ее колесная база окажется на 150 мм длиннее, чем в соплатформенном Corolla Cross, а под капотом расположатся 2-литровый бензиновый агрегат и «гибрид» на базе этого же мотора.

Mini Land Cruiser

Одна из самых интересных новинок Toyota в перспективе ближайших лет, которая должна оказаться компактной версии бестселлеров Land Cruiser.

Ходят слухи, что автомобиль будет назван Land Cruiser FJ и получит роднящий его со старшими родственниками квадратный кузов с прямоугольными визуальными элементами. Длина машины может составить 4,3-метра, что совпадает с кроссовером Corolla Cross.

Информации по технической части пока нет, но, скорее всего, под капотом внедорожника расположатся силовые агрегаты, которые сейчас используются в таких моделях Toyota как Corolla Cross, RAV4 и Prius.