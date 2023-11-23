В Японии показали, как может выглядеть совершенно новый Nissan GT-R

Токийский автосалон 2023 года, состоявшийся в столице Японии с конца октября по начало ноября, принес в автомобильный мир немало интересных концепт-каров, одним из которых оказался прототип Hyper Force. И хотя Nissan активно это отрицает, все уже поняли, что он является предвестником полностью нового GT-R.

Взяв за основу фотографии шоу-кара японские дизайнеры с портала «BestCarWeb» подготовили изображения серийного автомобиля, который может оказаться новым поколением легендарного «ниссановского» спорткара.

Рендерные изображения нового Nissan GT-R редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в свежем номере журнала «BestCarWeb» за ноябрь, который только появился в Японии.

На компьютерной визуализации показан спортивный автомобиль, который вобрал в себе множество решений, продемонстрированных в концепт-каре Hyper Force. У машины такой же силуэт, как у прототипа, а также аналогичные задние фонари.

Кроме того, ему достались хоть и переосмысленные, но все еще полосы на переднем бампере и крыльях, которые использовали в качестве активных аэродинамических элементов.

На крышке багажника располагается массивное антикрыло, а под бампером установлен продвинутый диффузор.

Чего ждать от технической части такого автомобиля пока остается только догадываться, но если взглянуть на характеристики концепта Hyper Force, то сразу становится понятно одно – ни о каких бензиновых двигателях не может быть и речи – машина будет полностью электрической.

Силовая установка прототипа, показанного в Токио, по заявлениям Nissan была способна развивать 1000 кВт или 1360 лошадиных сил, передавая крутящий момент через фирменную систему e-4ORCE сразу на обе оси.

Как пишут японские инсайдеры, премьера нового GT-R состоится еще нескоро. В качестве одной из возможных дат называют 2028 год.