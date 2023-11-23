Volkswagen выпустит в 2024 году новый 7-местный кроссовер 

В Китае семиместный кроссовер Tayron предлагается еще с 2018 года и выпускается там же на мощностях совместного бизнеса местной компании FAW и самого Volkswagen. Но, похоже, вскоре эта модель выберется за пределы «Поднебесной». По крайней мере об этом пишут авторитетные индийские СМИ, называющие новое поколение Tayron глобальной моделью, продавать которую будут в том числе в Европе.

Машина должна встать на конвейер в 2024 году и получить как 5-местный, так и 7-местный салон, а в качестве платформы задействовать архитектуру MQB-A2.

В таком случае кроссовер расположится в гамме SUV-моделей VW на ступеньку выше компактного кроссовера Tiguan, но ниже Touareg, оказавшись чем-то вроде аналога Skoda Kodiaq.

Будет ли отличаться новинка по дизайну от китайского Tayron или же окажется близка по внешнему облику к «поднебесному» кроссоверу, который, очевидно, снимать с производства не собираются, пока неизвестно.

Что касается технической части, то в качестве двигателей для глобального «паркетника» могут использовать 2-литровые бензиновые и дизельные моторы, дополненные 48-вольтовым стартер-генератором, связку которым составит 7-скоростная роботизированная коробка передач DSG, а также передний или полный тип привода.

Выпускать новый 7-местный кроссовер Volkswagen собираются на мощностях одного из заводов немецкой марки в Германии.