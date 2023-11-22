Короткий внедорожник Toyota Land Cruiser FJ показали на новых изображениях

В августе этого года Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, для которого выделили отдельный индекс 250. Ближе к премьере автомобиля на слайдах был показан силуэт трех моделей, две из которых показали на недавней выставке Japan Mobility Show: электрический внедорожный концепт Land Cruiser Se и трёхколёсное «батарейное» средство индивидуальной мобильности Land Hopper.

Третья, до сих пор безымённая машина, представляла собой короткий квадратный внедорожник с большими шинами и высоким клиренсом.

По неофициальной информации, речь идет о мини-версии модели «Ленд Крузер», которая должна получить имя Land Cruiser FJ. Как она может выглядеть показал независимый дизайнер Эндрю Герреро.

По мнению автомобильного художника, это будет хоть и короткий, но 5-дверный автомобиль с C-образными дневными ходовыми огнями и более упрощенным внешним обликом, нежели в модели 250-й серии.

У машины будут собственные выступающие пластиковые накладки на арках, прикрывающие большие колеса, обутые в «зубастые» покрышки, а на крышке багажника расположится кофр с запасным колесом, на котором будет нанесено название модели: Land Cruiser FJ.

Ожидается, что внедорожник получит независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажную ось сзади.

В качестве платформы для новинки может выступить архитектура TNGA-F (Land Cruiser 250 и 300), либо же модифицированная тележка IMV, используемая в актуальных Hilux и Fortuner.

В продажу такой внедорожник может выйти в ближайшие несколько лет.