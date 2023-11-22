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Редкую экспортную Lada Nova Combi продают дешевле новой Lada Granta 

У нее "детский" пробег и отличное для своих лет состояние

Текст: Ростислав Архипов
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Автомобили Lada в свое время продавались не только на отечественном рынке, но и экспортировались за рубеж. Одной из таких моделей была «четверка», которую в Германии предлагали под собственным именем Lada Nova Combi. Один из таких редких экземпляров выставили на продажу в Москве.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга российских сайтов-классифайдов. Согласно описанию к нему, машина хранилась в гараже, эксплуатируясь исключительно летом. Благодаря этому обстоятельству экспортный ВАЗ-2104 за свои 36 лет успел накатать всего 24 тысячи 800 километров.

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По словам продавца, машина принимала участие во многих выставках, находится в отличном состоянии и на полном ходу:

«Без ржавчины и уж тем более гнили (качественная антикоррозионная обработка всего авто)» 

Главные отличия такого универсала от обычной советской «четверки» заключаются в уровне оснащения. Машина может похвастать собственной радиаторной решеткой и «противотуманками», а также наличием итальянских колесных дисков фирмы Melber и рейлингов на крыше. 

lada nova combi

Салон автомобиля оформлен в светлых тонах и выполнен из кожи, а на центральной панели установлена магнитола японской компании Sanyo.

Продавец заявляет, что минимальная цена, по которой он готов отдать автомобиль новому владельцу, составляет 520 тысяч рублей, что даже меньше, чем сейчас стоит новый бюджетник Lada Granta. 

Источник:Авито
Фото:Lada и автора объявления

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