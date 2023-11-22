Мастерские отказываются осматривать и ремонтировать Tesla после ДТП: очередь растянулась на 9 месяцев 

ДТП происходят со всеми автомобилями, и машины Tesla здесь не исключение. Как правило, оценка повреждений авторизованными ремонтными мастерскими производится от нескольких дней до недель, однако «тесловоды» начали массово жаловаться на то, что не могут пройти эту процедуру долгое время. Более того, очередь на нее выстроилась до следующего лета.

Сразу в паре веток на форуме «Reddit», посвященных автомобилям Tesla, появились гневные комментарии владельцев таких машин.

Каждый из них сетует на то, что не может дождаться ремонта, поскольку авторизованный сервисный центр постоянно откладывает оценку повреждений машины.

Вот что пишет владелец электрического кроссовера Model Y:

«Я сильно сожалею о своей покупке. Я попал в небольшое ДТП на перекрестке. Никто не пострадал. Но так как я ехал очень медленно, машина не зарегистрировала аварию и удалила кадры. Самая ранняя дата оценки повреждений, которую мне назвали, была май 2024 года».

Другой владелец Model Y утверждает, что в августе его машина перевернулась и единственная ремонтная мастерская, работающая с Tesla в его регионе, согласна осмотреть машину не раньше августа следующего года.

Эту информацию подтверждает и еще один «тесловод», рассказавший, что ждал осмотра своей машины после ДТП девять месяцев и в конечном счете ее списали в «тотал».

Таким образом, ремонтные мастерские Tesla в США не торопятся осматривать и затем ремонтировать электромобили местной компании. С чем это связано – пока неизвестно.