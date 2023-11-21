Третье поколение Renault Duster: раскрыты ключевые подробности

До премьеры новой генерации кроссовера Dacia Duster, который в зависимости от рынка будут продавать в том числе под маркой Renault, остается чуть больше недели. В преддверии официальной презентации машины в Сети оказались раскрыты ключевые детали, касающиеся этого перспективного проекта.

Новое, третье по счету поколение знаменитого кроссовера Dacia/Renault, долгое время остававшегося одним из самых популярных SUV в России, будет основано на совершенно иной платформе по сравнению с его предшественником. Машину построят на «тележке» CMF-B, которая ранее дебютировала в таких «паркетниках» как Renault Captur (не путать с российским Kaptur) и Nissan Juke.

Благодаря новой архитектуре «Дастер» увеличится в размерах. Ожидается, что его длина составит примерно 4,4-метра, что позволит обеспечить прибавку в пространстве в салоне.

Внешне машину ожидает появление более оквадраченного дизайна, а также длинных свесов.

Спереди кроссовер обзаведется новой радиаторной решеткой, светодиодными фарами другой формы, плюсом к которым выступит более широкий пластиковый обвес по периметру кузова, Y-образные светодиодные задние фонари и высокие рейлинги на крыше.

К последним можно будет заказать модульную систему хранения. В ней у владельца машины будет возможность разместить палатку для ночевки.

Изменения в салоне должны включить в себя улучшенную посадку и отделку, а также наличие новых околопремиальных функций.

Внутри машины может появиться 12,3-дюймовый экран цифровой комбинации приборов и 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы в форме планшета. Второй будет работать на операционной системе OpenR Link (на базе Google).

Что касается «техники», то машину ждет дебют под капотом гибридных двигателей E-Tech. Причем для покупателей предложат сразу два варианта – обычную или подключаемую систему. Обе должны обеспечить «Дастеру» более высокую топливную эффективность, а также улучшенную экологичность.

В продажу новое поколение Renault Duster поступит ближе к середине 2024 года.