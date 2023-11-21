Hyundai обновил популярный кроссовер Tucson (фото)

Южнокорейский Hyundai провел официальную презентацию обновленной версии своего компактного кроссовера Tucson. Реформенный «паркетник» поступит в продажу в зависимости от рынка в конце этого – начале следующего года.

С модернизацией машина пережила небольшие изменения в дизайне, но технически осталась прежней.

С точки зрения внешнего облика обновленный вариант Tucson подогнали под новый параметрический язык дизайна бренда под названием Dynamics. Стиль вдохновлен последним поколением субкомпактного SUV Kona, а также недавно перешедшим в следующую генерацию кроссовером Santa Fe.

«Туксон» обзавелся фирменной радиаторной решеткой и слегка переработанными фарами, которые дополнили выступающие накладки на бамперах как спереди, так и сзади, плюс набор новых легкосплавных колесных дисков.

В салоне популярный корейский кроссовер обзавелся изогнутой цельной панелью, объединяющей в себе экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Под ней расположен набор кнопок управления различными функциями, а также блок климат-контроля и зарядка для смартфона. Кроме того, селектор коробки передач теперь располагается не на центральном тоннеле, а на рулевой колонке.

Никаких механических изменений в Tucson с обновлением не произошло. Кроссовер продолжит комплектоваться актуальной линейкой силовых агрегатов, которая в зависимости от рынка сбыта может включать в себя как бензиновые, так и дизельные моторы, агрегатированные автоматической коробкой передач, а также передним или полным типом привода.