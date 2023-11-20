Самый дорогой премиальный кроссовер суббренда Hyundai: первые изображения

Представленный в 2021 году концептуальный кроссовер Seven премиального суббренда Hyundai, который должен стать самым крупным в линейке Genesis и, соответственно, самым дорогим, близок к своему товарному воплощению.

Несколько дней назад в Сеть оказались слиты очередные шпионские фотографии этой модели. Взяв их за основу независимые дизайнеры представили, как будет выглядеть автомобиль в серийной версии.

Автомобильные художники из ателье «NYMammoth» опубликовали визуализацию серийного кроссовера, который, как ожидается, получит имя Ioniq 7.

Судя по первым изображениям машины, ей достанется пиксельная оптика, которая была у шоу-кара образца 2021 года, но в слегка изменённом виде. Вместо одной линии, проходящей под капотом, по бокам у «семерки» будет сразу два ряда светодиодов, а бампер получит более сложную форму.

Колесные арки и пороги обзаведутся черными пластиковыми накладками, а на дверях появятся выдвижные ручки.

Длина машины превысит отметку в 5 метров, ширина составит почти 2 метра, а высота будет равна 1,7-метрам.

Чего ждать от оснащения новинки Ioniq – загадка. Единственное, что известно достоверно, машину построят на платформе E-GMP, которая способна поддерживать мощность зарядки до 350 кВт. Предполагаемый запас хода «семерки» по расчётам журналистов из Южной Кореи составляет более 500 километров.

В продажу новый премиальный корейский электрический кроссовер поступит в 2024 году.