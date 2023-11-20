«АвтоВАЗ» тестирует кроссовер Chery: и это не опечатка 

Компания «АвтоВАЗ» приступила к тестам нового кроссовера на территории своего Научно-технического центра в Тольятти. Судя по фотографиям, сделанным фотошпионами, речь идет совсем не о новом «паркетнике» Lada, который построят на базе Vesta и представят в 2025 году, а о китайском SUV от компании Chery.

На снимках, которые опубликовало инсайдерское издание «Avtograd News», виден кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, выезжающий из ворот инжинирингового центра Lada. Подпись к снимкам гласит следующее:

«С FAW не получается, будут пробовать с Chery».

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» собиралась начать производство кроссоверов FAW, которые получат шильдики Lada и встанут на конвейер экс-завода Nissan в Санкт-Петербурге. Первую такую модель даже успели представить.

В середине июня этого года был показан «паркетник» с названием Lada X-Cross 5 (на изображении выше). Но, если верить слухам, партнерство с этим китайским автопроизводителем не заладилось.

В итоге из 10 тысяч машин, которые собирались выпустить в 2023 году, на сегодняшний день с конвейера их сошло всего около 100 экземпляров.