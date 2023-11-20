В Германии растоптали репутацию Tesla: ее машины не могут пройти техосмотр

Под конец года немецкая организация TÜV, известная на родине своим авторитетом, «выкатила» исследование TÜV Report 2024. В нем, как, собственно, и всегда, эксперты подсчитывали количество случаев, когда тот или иной автомобиль в Германии по каким-либо техническим проблемам не мог пройти технический осмотр.

Суммарно немецкие аналитики проанализировали более 10 миллионов машин. И результаты автомобилей как минимум одного очень популярного автомобильного бренда оказались неожиданными.

Несмотря на усилия компании Tesla, добившейся существенной прибавки с точки зрения качества, в Германии назвали одну из ее моделей самой ненадежной и даже опасной для эксплуатации.

Так, согласно отчету TÜV Report 2024, в категории двух-трехлеток электрокар Tesla Model 3 расположился на последнем месте, уступив 111 моделям автомобилей. Если заглянуть глубже в статистику, то она и вовсе ужасает.

Немцы отмечают, что почти 15 процентов таких машин «Теслы» не смогли пройти технический осмотр!

С электромоторами в случае с моделями Tesla все выглядит неплохо, однако все очень плохо с подвеской и тормозами. Причем оба дефекта, которые, справедливости ради актуальны, но в значительно меньшей степени для других электромобилей, носят опасный характер. В итоге каждая шестая «электричка» Model 3 «заваливается» при прохождении ТО.

Что касается лучшего электромобиля, то им стал местный VW e-Golf всего с 2,6-процентами машин, не сумевшими пройти техосмотр в 2023 году.