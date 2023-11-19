«Увольте дизайнеров»: фанаты Subaru «разнесли» компанию за внешность нового Forester

На этой неделе состоялась официальная премьера нового, шестого по счету поколения кроссовера Forester. С переходом в следующую генерацию главной обновкой машины стал измененный дизайн, который, судя по комментариям в соцсетях Subaru, пришелся фанатам марки не по вкусу.
В итоге маркетологи компании сильно пожалели о том, что не выключили комментарии к хвалебным записям о новом Forester от собственного лица.
Если раньше Forester представлял собой дерзкий компактный кроссовер, деливший платформу с Impreza и WRX, то со временем он эволюционировал в максимально обычный «паркетник», растерявший всю свою первоначальную ДНК.
Это сильно помогло ему с точки зрения продаж, но не со стороны любви истинных фанатов этой модели.
После публикаций о шестом поколении Forester в соцсети Subaru «ворвались» фанаты этого универсала и начали активно критиковать компанию за дизайн автомобиля. Вот только некоторые из таких комментариев:
И это самая «мягкая» критика, поскольку многие другие сообщения включали в себя нецензурную лексику.