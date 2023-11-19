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«Увольте дизайнеров»: фанаты Subaru «разнесли» компанию за внешность нового Forester

Машина получилась слишком похожа на конкурентов, вызвав гнев истинных «Субаристов»

Текст: Алексей Шмидт
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На этой неделе состоялась официальная премьера нового, шестого по счету поколения кроссовера Forester. С переходом в следующую генерацию главной обновкой машины стал измененный дизайн, который, судя по комментариям в соцсетях Subaru, пришелся фанатам марки не по вкусу.

В итоге маркетологи компании сильно пожалели о том, что не выключили комментарии к хвалебным записям о новом Forester от собственного лица. 

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Если раньше Forester представлял собой дерзкий компактный кроссовер, деливший платформу с Impreza и WRX, то со временем он эволюционировал в максимально обычный «паркетник», растерявший всю свою первоначальную ДНК.

Это сильно помогло ему с точки зрения продаж, но не со стороны любви истинных фанатов этой модели.

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После публикаций о шестом поколении Forester в соцсети Subaru «ворвались» фанаты этого универсала и начали активно критиковать компанию за дизайн автомобиля. Вот только некоторые из таких комментариев:

«Кто в Subaru пытается уничтожить компанию?»;

«Вы еще помните, что когда-то делали крутые вещи?»;

«Уверены, что это не Explorer, косплеящий Subaru?»;

«Увольте своих дизайнеров»;

«Вау, выглядит как Ford Explorer»;

«То, что происходит с вашей командой дизайнеров в последнее время, похоже на то, что вы изо всех сил хотите сделать машины непривлекательными»;

«Встречайте, новый Honda RAV-Explorer».

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И это самая «мягкая» критика, поскольку многие другие сообщения включали в себя нецензурную лексику. 

Источник:CarsCoops

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