Новенький минивэн Lada Van: раскрыты интересные подробности

Несмотря на все проблемы, с которыми за последние годы столкнулся «АвтоВАЗ», российский автомобильный гигант, похоже, не собирается приостанавливать свою деятельность. Более того, компания делится планами по выпуску полностью новых моделей, которые не будут связаны с иностранными платформами.

Одна из них – минивэн Lada, который, по слухам, может получить лаконичное название Van. Daily-Motor.Ru собрал все подробности об этой перспективной новинке «АвтоВАЗа».

Lada Van позиционируется как сменщик некогда популярного универсала Lada Largus. Сейчас проект проходит под заводским кодом RGH и, по слухам, не совсем подходит под категорию традиционных минивэнов, поскольку машина будет иметь не однообъемный, а двухобъемный кузов.

В качестве платформы для машины выступит модульная архитектура семейства Lada Vesta. Причем от «Весты» машина, которая заменит Largus, возьмет только основание кузова, тогда как всё, что выше днища, будет полностью новым.

Несколько дней назад один из топ-менеджеров «АвтоВАЗа» подтвердил, что новый минивэн, который готовят инженеры Lada, получит совершенно иной дизайн по сравнению с Vesta, а также будет иметь кардинальные различия по сравнению с соплатформенником с точки зрения пространства в салоне.

Каким образом в Тольятти собираются обеспечить прибавку во внутренних объемах пока сказать сложно, учитывая, что сама «Веста» относится к сегменту B – B+. Не исключено, что машину постараются сделать максимально высокой. При этом без удлинения «шасси» установить внутрь третий ряд сидений будет проблематично.

Точные сроки появления машины с условным названием Lada Van пока не раскрываются, но, по всей видимости, подождать ее придется как минимум до середины 2025-го, а то и 2026 года.