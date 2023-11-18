«Даже смотреть больно»: самые некрасивые автомобили в мире

Всем известно высказывание Оскара Уайльда о том, что красота – понятие субъективное и что она находится в глазах смотрящего. Но в истории автомобилестроения есть примеры, когда по поводу «уродства» той или иной машины существует широкий консенсус.

Редакция Daily-Motor собрала список из самых некрасивых автомобилей на планете. В этом антирейтинге нет итоговых мест, так что каждый может расставить участников ТОП-а по своему усмотрению и по собственным критериям оценки их красоты, либо ее отсутствия.

Fiat Multipla

Один из самых частых участников подобного рода статей. Автомобиль обладал множеством жирных плюсов, включая просторный салон, легко умещающий внутри шесть человек, а также мог похвастать нехарактерной для машин своего класса динамикой.

Но все это было перечеркнуто «уродливым костюмом». Во втором поколении итальянцы кое-что исправили, однако было уже поздно.

Nissan Cube

Этот Nissan был спроектирован для того, чтобы быть практичным для столь небольшого кузова, и с достоинством выполнял свою роль. Вот только его дизайн было сложно назвать удачным, так как машина походила скорее на коробку на колесиках.

Ассиметричная задняя часть машины оказалась слишком своеобразной, отпугивая многих потенциальных покупателей.

Chrysler PT Cruiser

Несмотря на своеобразный дизайн автомобиль «Крайслер», передняя часть которого была похожа на крокодила с широко расставленными глазами, продавался весьма неплохо (за 10 лет было реализовано почти полтора миллиона машин).

Что интересно, при создании машины дизайнеры хотели сделать акцент на ретро-стиле, но, похоже, что-то пошло явно не так.

Tesla Cybertruck

Чуть ли не самый ожидаемый автомобиль 2023 года доберется до первых клиентов после 30 ноября. Но если отбросить весь «хайп», связанный с ним, сказать, что он красивый могут разве что сам Илон Маск или очень преданные фанаты «Теслы».

Пикап выглядит так, будто только сошел с чертежей, осуществляемых с использованием лишь одной линейки.

SsangYong Rodius

Минивэн совсем не обязательно должен быть уродливым автомобилем. И в этом смысле существует много хороших примеров, включая: Ford S-Max, Renault Scenic или тот же Citroen xsara Picasso. Но Rodius от SsangYong точно не входит в этот список.

Дизайн машины разрабатывал преподаватель автомобильного дизайна в Королевском колледже Кен Гринли, попытавшийся передать в нем сущность роскошной яхты. Но ничего хорошего из этого не вышло, а получился минивэн с одним из самых непропорциональных внешних обликов.

Ford Scorpio

Первое поколение этой модели «Форд» имело оглушительный успех, но появившийся в 1994 году автомобиль второй генерации обернулся провалом. Если взглянуть на него спереди, то можно увидеть «лягушку».

Lincoln MKT

Гигантские решетки радиатора – это не только последние модели BMW, но и машины, появившиеся гораздо раньше. В 2010 году дебютировал кроссовер Lincoln MKT, у которого, как казалось, радиаторная решетка занимала чуть ли не большую часть кузова. Мягко скажем, не самое удачное решение для поиска покупателей.

Mitsuoka Orochi

Название конкретно этого спорткара Mitsuoka отсылало к гигантской змее с восемью головами и хвостами и, надо сказать, дизайн был подстать его имени.

Двойные фары, напоминающие глаза змеи, большой центральный воздухозаборник, капот с вентиляционными отверстиями, повторяющими чешуйки кожи рептилий и крышка двигателя в том же стиле.

Все это вместе выглядело не только некрасиво, но даже жутко и пугающе, особенно для людей, страдающих от герпетофобии.