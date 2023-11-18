Новый дешевый купе-кроссовер Toyota появится в начале 2024 года: ждем в России

Этой весной в продажу вышел «паркетник» Suzuki Fronx, ставший самым дешевым купе-кроссовером в мире с ценой при пересчете на рубли около 800 тысяч рублей. Но оставаться в этом амплуа ему одному придется недолго.

Компания Toyota, обладающая партнерскими отношениями с «Сузуки», готовит собственный вариант такого вседорожника. По новой информации, он может выйти в продажу уже в начале 2024 года.

Как будет называться машина неизвестно, но недавно «тойотовцы» запатентовали имя Urban Cruiser Taisor.

Предполагается, что главными отличиями нового недорогого купе-кроссовера Toyota от его собрата станут небольшие косметические изменения, в том числе другая радиаторная решетка, модернизированный передний и задний бамперы, а также колеса с уникальным дизайном.

Небольшая разница будет заметна и по оформлению интерьера, где, как ожидается, появится обновленная передняя панель с новыми вставками и другой отделкой.

Список оснащения Toyota Urban Cruiser Taisor должен включить в себя мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, акустическую систему с шестью динамиками, беспроводное зарядное устройство, быстрые порты USB, а также шесть подушек безопасности.

Под капотом кроссовера расположатся точно такие же моторы, что и в Suzuki Fronx. Речь идет о 1,2-литровом бензиновом «атмосфернике», выдающем 90 лошадиных сил и 113 Нм, а также литровом турбомоторе на 100 «сил» и 147 Нм соответственно. Связку обоим составит как механическая коробка передач, так и «автомат».

Первым рынком для новой Toyota станет индийский, а затем машина может выбраться за пределы страны, в том числе появившись в экспортных государствах с правосторонним движением.

Оттуда ее, как и родственный Suzuki Fronx, практически наверняка привезут «серыми» схемами в Россию, но с ценой в несколько раз превышающей индийский прайс.