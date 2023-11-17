Редчайший Mercedes хотят продать дороже миллиарда рублей

Даже сам по себе Mercedes CLK GTR является крайне редкой моделью, однако его версия без крыши с обозначением Roadster встречается еще реже. Один из шести экземпляров накануне был выставлен на аукцион RM Sotheby’s за астрономическую сумму – около 13 миллионов долларов или 1 миллиард 158 миллионов рублей.

CLK GTR – это дорожная версия легендарного гоночного автомобиля Mercedes, созданного в конце 1990-х годов для чемпионата FIA GT. Суммарно свет увидело 28 машин, в том числе два прототипа. И всего шесть из них из представляли собой модификацию Roadster.

Продающийся на торгах автомобиль является третьим из шести экземпляров CLK GTR, у которых отсутствует крыша. Согласно описанию к лоту, родстер носит номер шасси 000034 и проехал с момента своего появления в 2002 году около 165 километров.

Автомобиль импортировали в США в начале 2010 года и зарегистрировали годом спустя в штате Висконсин. Тогда на его одометре красовалась цифра всего в 24 километра.

В 2013 году автомобиль вновь сменил владельца и уже успел накатать более 100 км, но впоследствии был продан одному из премиальных дилеров в Северной Каролине.

В 2015 году редчайший Mercedes-Benz попал в руки коллекционера из Великобритании и до завершения аукциона находится в Лас-Вегасе.

Приводит в движение машину 6,9-литровый мотор V12, генерирующий 622 лошадиные силы, которые передаются на задние колеса.