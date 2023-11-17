Совершенно новый Renault Duster: что о нем известно перед премьерой

До премьеры нового поколения кроссовера Renault Duster остается совсем немного времени. Машину обещают показать уже 29 ноября на специальном мероприятии в Португалии.

В преддверии этого события редакция Daily-Motor.Ru собрала всю информацию, известную об этой перспективной новинке.

Изменения в дизайне

После тщательного изучения просочившихся в Сеть патентных изображений машины становится очевидно, что совершенно новый Duster будет черпать вдохновение с дизайна концепт-кара Bigster образца 2021 года.

Готовый к производству кроссовер получит полностью переосмысленную переднюю часть кузова с новой радиаторной решеткой, Y-образными фарами, а также модифицированным бампером с вертикально расположенными вентиляционными отверстиями.

Боковой профиль машины сможет похвастать квадратными колесными арками, новой облицовкой дверей из неокрашенного пластика, затемнёнными стойками, а также рейлингами на крыше.

Тогда как корма получит новый бампер, уникальные фонари и другую крышку багажника.

Изменения в интерьере

В то время пока детали интерьера нового поколения Duster остаются окутанными тайной, ряд инсайдеров пишет о том, что машина получит более изысканный и многофункциональный салон, чем был у ее предшественницы. Более того, ходят разговоры, что у «Дастера» появится трехрядная версия.

Новые двигатели

Сменивший генерацию Duster вместе с новой платформой CMF-B должен получить под капот литровый бензиновый турбомотор, выдающий 120 лошадиных сил. Он станет прерогативой базовых комплектаций. Однако для более дорогих исполнений зарезервирован гибридный силовой агрегат на базе 1,2-литрового 140-сильного ДВС.

На вершине гаммы практически наверняка расположится 1,3-литровый бензиновый турбомотор, обеспечивающий максимальную мощность в 170 лошадиных сил.