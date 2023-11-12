Дизайн нового, сильно поменявшегося Renault Duster «слили» за 2,5 недели до дебюта 

Компания Renault готовится к премьере новой генерации кроссовера Duster, который с переходом в следующее поколение должен заметно поменяться как внешне, так и технически. Каких перемен ждать в его дизайне уже известно. Изображения серийного кроссовера «слили» за 2,5 недели до его премьеры (она состоится 29 ноября) журналисты французского офиса издания «Motor1».

Судя по опубликованной визуализации, внешний облик нового «Дастер» будет в значительной степени вдохновлен концепт-каром Bigster. При этом между машинами окажется большая разница. Прототип имел длину в 4,6-метра, тогда как расстояние от бампера до бампера в случае с новым Duster составит около 4,4-метра.

Серийная версия кроссовера получит спортивный передний профиль с высокой линией капота, Y-образными светодиодными фарами в стиле того же «Бигстер», а также узкой радиаторной решеткой, отлично сочетающейся с оптикой.

Кроме того, «паркетнику» достанется большой бампер с изогнутыми линиями, в котором окажется два вертикально расположенных вентиляционных отверстия по обе его стороны.

Профиль машины впервые получит купеобразный формат. В этой части отличия между новым и актуальным Duster сведутся к более агрессивному пластиковому обвесу, скрытым дверным ручкам сзади и колесным аркам прямоугольной формы.

Корма нового поколения Duster сможет похвастать более спортивным дизайном, чем в случае с его предшественником. Сзади машины появятся большая задняя дверь, новая современная система светодиодного освещения и внушительный по размеру спойлер.

Что касается его техники, то кроссовер будет построен на модифицированной версии платформы CMF-B, которая лежит в основе Renault Clio, Renault Captur и Renault Arkana. Машину предложат с тремя вариантами двигателей.

Автомобили базовых комплектаций будут оснащаться литровым бензиновым турбомотором на 120 лошадиных сил, тогда как более дорогие получат под капот гибридную силовую установку на 140 л.с., работающую на базе 1,2-литрового бензинового ДВС. На вершине гаммы расположится 1,3-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 170 «сил».

В продаже новый Renault Duster появится в начале следующего года и в перспективе имеет шансы добраться до российского рынка, если к тому времени еще будет действовать разрешение на параллельный импорт.