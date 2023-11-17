Универсал Audi принца Гарри продают за 4,6 миллиона рублей

Несмотря на то, что члены королевской семьи могут владеть замками, коронами, а также нанимать телохранителей и иметь дворецких, иногда в их гаражах могут быть припаркованы вполне тривиальные автомобили.

Один из них – универсал Audi RS6 Avant, который когда-то принадлежал британскому принцу Гарри. Машину выставили на продажу за 42 тысячи фунтов стерлингов или 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Сын кроля Чарльза приобрел этот Avant в 2017 году, когда встречался со своей тогда еще будущей супругой Меган Маркл. Быстрый поиск в Google выдает множество фотографий, на которых член королевской семьи передвигается на немецком универсале серого цвета.

Машина была заказана принцем в самом максимальном оснащении, включающем в себя практически все дополнительные опции стоимостью примерно 11 тысяч фунтов стерлингов или 1,2 млн рублей (в том числе панорамная крыша и система ночного видения).

Автомобиль был укомплектован битурбированным мотором V8, выдающим 552 лошадиные силы.

Несмотря на то, что универсал уже совсем не новый и обладает пробегом в 109 тысяч километров, он находится в отличном состоянии, что подтверждают его фотографии. Более того, на него все еще распространяется гарантия, которая завершится в 2025 году.

Что интересно, машину уже продавали в августе 2018 года. На тот момент она проехала 7 тысяч 184 километра и за нее просили 71 тысячу 900 фунтов стерлингов (примерно 8,4 миллиона рублей). Однако спустя пять лет автомобиль подешевел почти в два раза – до 42 тысяч фунтов или 4,6 миллиона рублей.