Представлен Honda Accord, который проедет на одном баке 1250 км

Премьера нового, одиннадцатого поколения седана Honda Accord состоялась ровно год назад. Реформенный седан получил пересмотренную внешность и обзавелся гибридной силовой установкой. А теперь у знаменитой японской четырехдверки появилась так называемая «подзаряжаемая» версия, способная обеспечить ей внушительный запас хода на одном баке.

Новое исполнение «Аккорда» получило название e:PHEV и использует под капотом стандартный для модели 2-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона.

Ассистирует ему два электрических двигателя и тяговая батарея большего размера, чем в обычном гибриде. В результате суммарная мощность системы составляет 215 лошадиных сил и 335 Нм, что на 8 л.с. больше, чем в случае с классическим трехмоторником.

Дальность хода исключительно на электротяге машины составляет 106 километров, но благодаря 50-литровому топливному баку седан способен проезжать без дозаправок 1250 километров. Это тот показатель, на который «Аккорд» не был способен ни в одном из своих поколений.

Внешне дальнобойный седан почти ничем не отличается от обычной 4-дверки. Единственная разница, видная глазу, заключается в наличии на его левом переднем крыле лючка для подзарядки аккумулятора.

Первым и главным рынком для новой версии Accord станет Китай, откуда в теории машина может приехать и в России (разумеется, только если на нее положат глаз параллельные импортеры).