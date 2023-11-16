Лимузин Range Rover, на котором ездил султан Брунея и Майк Тайсон, продали всего за 3,5 млн рублей

Около недели назад на продажу в рамках онлайн-аукциона «Iconic Auctioneers» был выставлен классический лимузин Range Rover с необычной историей.

Первоначально заказанный султаном Брунея в качестве подарка для его младшего брата, принца Джефри, этот роскошный длинный внедорожник затем был использован для перевозки знаменитого боксера Майка Тайсона в Хэмпден Парк в июне 2000 года для его долгожданного боя в тяжелом весе против Лу Саварезе.

Машина была построена компанией Townley Cross Country Vehicles, которая провела тот же процесс удлинения для нескольких сотен других его экземпляров. Конкретно этот экземпляр Range Rover начал свою жизнь как автомобиль в версии Vogue LSE 1994 года, пока в результате девятимесячной модернизации его кузов не растянулся на 101 см. Добиться этого удалось благодаря установке широкой центральной вставки между дверями.

Крышу машины подняли на 200 мм и подчеркнули ламинированным люком, соседствовать с которым предстояло наглухо тонированным окнам.

Интерьер автомобиля пережил косметический ремонт, который в буквальном смысле подходит для королевской семьи. Основные его моменты включили в себя появление дорогих материалов отделки, включая шкуру быка Коннолли, коврового покрытия Wilton и деревянных вставок из ореха Burr.

Кроме того, машина обзавелась стеклянной панелью, полностью электрическим центральным тоннелем и двумя восьмидюймовыми телевизорами с дистанционным управлением и VHS-рекордером.

За все это роскошество султану Брунея был выставлен счет в 135 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей), но спустя 29 лет продать машину с пробегом 27 тысяч километров пришлось в 4 раза дешевле.

Автомобиль ушел с молотка всего за 31 тысячу 500 фунтов стерлингов или примерно 3,5 миллиона рублей.