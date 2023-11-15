Показан электрический Cyber-Hummer: он уничтожит GMC Hummer EV на бездорожье

Большинство владельцев GMC Hummer EV ездят на своих машинах и страдают от того, что с точки зрения внедорожных характеристик это далеко не истинный Hummer H1, лёгший в основу электрического аналога.

Впрочем, электрическая техника далеко не всегда может быть плохой на бездорожье. Это доказала компания «North American Electric Vehicles», подготовившая электрический пикап, который во всех отношениях лучше массового GMC Hummer EV.

Автомобиль обладает мощностью до 1000 лошадиных сил, а также может похвастать запасом хода в 615 километров. Добиться этого удалось благодаря тяговым батареям компании Tesla, интегрированным в подпол внедорожника.

Благодаря 40-сантиметровому дорожному просвету и приводам с блокировочными дифференциалами, а также откалиброванным для бездорожья тягам машина способна демонстрировать поистине впечатляющие показатели в дисциплине Off-Road.

За счет того, что Cyber-Hummer заимствует зарядные системы у Tesla, в нем используются порты NACS, которые дают автомобилю доступ к крупнейшим зарядным сетям в стране.

Внутри внедорожника реализован уникальный интерьер с большим количеством современных сенсорных экранов.

В North American Electric Vehicles заявляют, что очередь на такие «Кибер-Хаммеры» растянулась на шесть месяцев. Цены на них начинаются от 99 тысяч долларов или около 9 миллионов рублей.