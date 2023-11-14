Как будет выглядеть самая дешевая Tesla показали на новых изображениях

Следующим важным проектом для американского автогиганта Tesla после пикапа Cybertruck станет самый недорогой в линейке компании электромобиль, который расположится на нижней ступеньке в иерархии моделей бренда. Чего ожидать от дизайна этого автомобиля накануне показал независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle».

По мнению автомобильного художника, самое бюджетное детище «Теслы» будет представлять собой классический хэтчбек со слегка приподнятым клиренсом и внешним обликом, характерным для других моделей американского автопроизводителя.

Спереди машине достанутся фары, которыми комплектуется в том числе седан Model 3, тогда как дизайн боковин и кормы будет позаимствован у кроссовера Model Y. Традиционные для автопроизводителя скрытые в кузове дверные ручки сохранятся и будут помогать созданию меньшего сопротивления с воздухом.

Каким окажется техническое оснащение новой Tesla информации пока нет. Зато ранее выяснилось, сколько она может стоить.

По мнению нескольких инсайдеров, знакомых с планами американского автоконцерна, в «Тесле» постараются сделать цену на Model 2 почти в 2 раза ниже, чем в случае с ее нынешней самой бюджетной моделью – Model 3, которая стоит от 40 тысяч 240 долларов. Если верить слухам, то минимальный прайс за новый хэтчбек компании может составить чуть менее 25 тысяч долларов.

Насколько эта информация окажется действительной узнаем только в 2024 году, когда новинка Tesla должна поступить в официальную продажу.