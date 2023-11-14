Раскрыты 3 самых серьезных дефекта новой Lada Vesta

Проект новой Lada Vesta (с приставкой NG) дебютировал для «АвтоВАЗа», пожалуй, в самое неподходящее время, наложившись на санкции и остановку поставок комплектующих. «Вазовским» инженерам удалось совершить подвиг, чтобы вывести машину на рынок, но пока по сравнению с дореформенной «Вестой» она выглядит «сыроватой» и склонной к ряду дефектов, которые порой приходится обнаруживать ее первым покупателям.

Телеграм-канал «Автовоз» проанализировал все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы новых Vesta NG, выделив 3 самых основных из них. Все они, как ни странно, связаны с электроникой.

Как пишет издание, вместо электронных блоков Renault новая Vesta была вынуждена использовать БСМ и блок управления двигателем М74.9 на новом чипе ИТЭЛМА, который после остановки поставок немецких чипов Infineon создавался российскими инженерами в сильной спешке.

Все это привело к появлению в Vesta NG ряда проблем по части электроники.

Дефект №1

В новой «Весте» нередко деактивируется ключ, что в отдельных случаях не позволяет завести машину с использованием кнопки «Start/Stop Engine». Проблему можно устранить у дилера, но добраться до него удастся только на эвакуаторе. Именно она стала причиной отзыва машин 30 октября этого года.

Дефект №2

Частая поломка датчика педали тормоза, который ввиду известных проблем также подвергся процедуре импортозамещения. В дополнение к этой неисправности идет не менее опасный дефект – выход из строя задних стоп-сигналов.

Дефект №3

Если раньше «Весты» комплектовались генераторами финской компании Valio, то в машинах NG (так называемое «новое поколение») используются китайские с импортозамещенными реле-регуляторами. Это привело к тому, что аккумуляторы новых Vesta попросту перестают заряжаться.

Устранить проблему можно проведя перепрошивку электронного блока управления, либо же заменив дефектный реле-регулятор вместе с генератором.