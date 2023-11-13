Редкий Dodge Challenger, созданный для гонок, простоял под навесом 46 лет: видео

Блогеры с YouTube-канала «Auto Archeology» обнаружили Dodge Challenger 1970 года выпуска, забытый в сарае на 46 лет.

Машина находится в плачевном состоянии. Ее кузов поврежден и покрыт ржавчиной, двигателя нет, а салон почти полностью демонтирован. Впрочем, автомобиль имеет шансы на восстановление, если попадет в хорошие руки. И это имеет для его нового владельца определенный финансовый смысл.

Дело в том, что это не простой Challenger, а редкий вариант этой модели T/A, который продавался компанией Dodge на протяжении всего одного года. Суммарно за него было реализовано 2 тысячи 399 единиц таких машин, каждая из которых предназначалась для гонок серии Trans-Am.

Такие «Челленджеры» обладали дисковыми тормозами на всех четырех колесах, тогда как все остальные американские спортивные машины тех лет все еще комплектовались барабанами.

Кроме того, версия T/A обладала стабилизаторами поперечной устойчивости в подвеске и 5,6-литровым бензиновым мотором V8 с тремя двухкамерными карбюраторами.

Несмотря на плохое состояние, вернуть в жизнь редкий спортивный автомобиль, 46 лет простоявший под навесом, все еще возможно. Не сгнить полностью за этот период машине удалось только благодаря брезенту, которым он был прикрыт сверху.

Как удалось выяснить нашедшим автомобиль, двигатель и многие другие части машины, включая раллийные покрышки, хранились неподалеку от спорткара, поэтому вернуть их на место будет несложно.

Но перед этим редкому Challenger предстоит пережить процедуру реставрации.