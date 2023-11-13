Шестиколесный «Гелендваген» продают за 138 миллионов рублей

Mercedes-AMG G63 сам по себе является автомобилем, который могут купить только обеспеченные люди. Но если речь заходит о доработанной версии этого внедорожника, то его цена увеличивается кратно. Доказательством этого может служить выставленный на продажу вариант «Гелендвагена», превращенный в пикап с шестью колесами.

Машина, стоимость которой составляет 1 миллион 412 тысяч евро или 138 миллионов рублей, получила название XLP 900 Adventure и была изготовлена ателье Brabus.

Автомобиль представляет собой один из самых экстремальных проектов в мире, в основе которых лежит G-Class.

Внедорожник обладает рамой с колесной формулой 6×6 и набором примочек, ориентированных на бездорожье, а также множеством элементов из углеволокна, дугой безопасности, багажником на крыше с дополнительным освещением, широкими крыльями, массивным капотом и многими другими доработками.

Длина XLP 900 Adventure составляет 6,2-метра, ширина – 2,2-метра, а высота – 2,3-метра. Расстояние между его осями равно 3,4-метрам, а вес 3,7-тоннам.

У машины широкие «зубастые» покрышки и портальные оси, а на случай, если придется выбираться из грязевой западни самому или помогать кому-то, предусмотрена лебедка с усилием 4,5 тонны.

Но самое главное спрятано под капотом машины, где установлен битурбированный V8, рабочий объем которого увеличен до 4,5-литров (+0,5-литра).

Силовому агрегату заменили турбокомпрессоры, переписали программное обеспечение, а также дополнили его новой выхлопной системой. В итоге максимальная мощность мотора составила 900 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента.

С места до 100 километров в час 6-колесный внедорожник за 78 миллионов рублей разгоняется за 5,2-секунды, потребляя в среднем на каждую «сотню» по 18,1-литра топлива.