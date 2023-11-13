Новый кроссовер Bigster: чего ждать от старшего брата Renault Duster

Ближайшей премьерой компании Renault и ее суббренда Dacia является бестселлер Duster нового поколения, который покажут в конце ноября. Но уже примерно через год линейка обоих автопроизводителей пополнится потенциально не менее популярной моделью, которую назовут Bigster.

Как будет выглядеть серийный кроссовер, который называют «старшим братом» Duster, а также чего ждать от его технической части рассказали журналисты издания «CarsCoops».

По мнению независимых дизайнеров американского портала, внешний облик Dacia Bigster окажется в значительной степени скопирован с одноименного концепт-кара, появившегося в 2021 году.

В экстерьере машины будет немало деталей, которые уже используются в модельной линейке Renault и Dacia, включая новую радиаторную решетку и эмблемы брендов.

Разница между шоу-каром и «товарным» кроссовером будет заключаться лишь в наличии у последнего более традиционной световой графики, других легкосплавных колесных дисков и декоративных элементов на бамперах.

Предполагается, что новое поколение Duster и Bigster получат как минимум несколько общих кузовных панелей, благодаря чему новая модель может получить прозвище «растянутый Дастер».

Рендер серийного кроссовера Dacia Bigster

Линейка двигателей новинки Dacia должна включить в себя те же самые агрегаты, которые зарезервированы для будущей генерации Duster. Следовательно, машина может получить как минимум 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор, работающий в паре с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора и системой полного привода e-AWD.

Благодаря увеличенным размерам по сравнению с родственником по платформе CMF-B (длина «Бигстера» составит 4,6-метра против 4,3-метра у Duster) внутри кроссовера смогут разместиться до семи человек, но в начальных версиях машина будет строго 5-местной.

Своими размерами Bigster должен заступить на территорию таких популярных моделей как Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq, расположившись максимально близко к сегменту D-SUV, но оказавшись гораздо дешевле своих непосредственных конкурентов в базовых комплектациях с ценой примерно от 22 тысяч евро или 2,1 миллиона рублей.