Дебютный в линейке компании из Сант-Агата-Болоньезе кроссовер появился на рынке в 2018 году, сразу же став одним из самых экстремальных и быстрых «паркетников» на планете. Но, похоже, даже этого для отдельных владельцев Lamborghini Urus оказалось недостаточно и они начали думать, как можно сделать его еще более необычным.

В Сети появился видеоролик, в котором напротив одной из американских гаражных мастерских запечатлен первый в мире шестиколесный Lamborghini Urus. Машина отличается от обычного кроссовера наличием сзади еще двух дополнительных колес.

Интегрировать их в конструкцию итальянского супер-паркетника было совсем непросто. Для этого авторам проекта пришлось удлинить кузов Urus, попутно «растянув» задние боковые стекла и крылья.

Из-за этого задняя часть машины получила гораздо больший наклон крыши, нежели в оригинальном 4-колесном Lamborghini, хотя это может быть обманом зрения.

Интерьер автомобиля на видео не запечатлели, так что увеличилась ли его вместительность благодаря удлиненному кузову остается только догадываться.

То же самое можно сказать и о технической стороне машины, связанной с модернизацией подвески.

Не исключено, что вторая пара задних колес не имеет полного привода и установлена в машине не для улучшения внедорожных характеристик, а просто для «галочки». Но даже если это действительно так, то это никоим образом не скажется на внимании к автомобилю со стороны окружающих.

Похоже, что именно этого добивался заказчик такой машины, поэтому задачу тюнеров можно считать выполненной на все 100%.