Салон нового аналога Lada Vesta Cross от Citroen засняли на фото

В линейке «АвтоВАЗа» кросс-седан Lada Vesta Cross появился в 2018 году, став новым вариантом в семействе. Автомобиль зарекомендовал себя как вполне популярный и, похоже, скоро у него появится альтернативный вариант, но уже от французской Citroen.

Машина с индексом C3X должна появиться в следующем году и ее главным рынком сбыта станут развивающиеся страны. Накануне фотошпионам удалось заглянуть во внутреннее убранство тестового прототипа.

Судя по единственному снимку, опубликованному в Сети, французский кросс-седан сможет похвастать мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, трехспицевым рулевым колесом, вертикальными вентиляционными отверстиями кондиционера, изящно обрамляющими переднюю панель, а также полностью цифровой комбинацией приборов.

Тогда как мультимедийная система новинки обеспечит беспроводное подключение к интерфейсам Apple CarPlay и Android Auto.

В основу грядущего C3X ляжет модульная платформа CMP, которая используется в других автомобилях французской марки.

Внешне машине достанется точно такой же форм-фактор, что и отечественной Vesta Cross, с высоким дорожным просветом и покатой линией крыши, а также пластиковым «внедорожным» обвесом, которым облицуют всю нижнюю часть кузова.

Что касается механической части, то новинка Citroen должна получить под капот 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 110 лошадиных сил, связку которому составит как «механика», так и «автомат». Также не исключается вариант с одной из гибридных силовых установок.

В продажу кросс-седан Citroen поступит в 2024 году и может появиться на российском рынке по параллельному импорту.