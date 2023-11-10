В России появился «нефранцузский» Peugeot за 1,7 млн рублей

С узакониванием параллельного импорта российский авторынок стал настоящей кладезью множества моделей, которые ранее у нас точно бы никогда не появились. Недавно одной из них стал хэтчбек Peugeot, интересной особенностью которого является тот факт, что его продажей и выпуском занимаются отнюдь не французы.

Редакция Daily-Motor.Ru узнала о том, что несколько «серых» дилеров приступили к торговле хэтчбеками Peugeot 207i.

Это машины, которые собираются и продаются только в Иране. За их сборку отвечает ближневосточный завод, принадлежащий концерну Iran Khodro.

Приехавшая в РФ 5-дверка представляет собой автомобиль, который появился в линейке Peugeot в далеком 1998 году, однако в Европе эта машина с тех пор пережила немало обновлений, тогда как иранский вариант хэтчбека до сих пор выпускается в устаревшем варианте.

Машина комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем Peugeot TU5P, мощность которого составляет 113 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

Минимальный ценник за иранские Peugeot в России составляет 1 миллион 749 тысяч рублей.