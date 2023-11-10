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В Сети вспомнили самый редкий внедорожник Toyota, который затмил даже Land Cruiser

Вы могли о нем не знать 

Текст: Алексей Шмидт
toyota mega cruiser 700624

Когда в середине 1990-х годов японские военные решили, что им нужен автомобиль общего назначения с серьезными внедорожными характеристиками, Toyota получила разрешение на создание BXD10. И, надо сказать, он получился подозрительно похожим на другую машину, построенную в США компанией AM General – Humvee.

Так же, как и в случае с Humvee, покупатели могли приобрести собственную версию такого внедорожника, которая обладала названием Mega Cruiser. Именно о ней накануне вышла большая статья на странице одного из авторитетных мировых автомобильных изданий.

Несмотря на то, что военные машины выпускались с несколькими типами кузовов, «Мега Крузер» продавался только в виде 4-дверного внедорожника, похожего на универсал, с возможностью выбора версии с «высокой крышей». 

Копия Toyota Mega Cruiser 1

Если кто-то подумал, что Mega Cruiser был прямой копией Hummer, то это не так, поскольку «японец» оказался крупнее. Насколько? Примерно на 38 сантиметра длиннее и на 25 сантиметров выше. 

В сравнении с Land Cruiser J100, который производился в то же самое время, «Мега Крузер» был на 20 сантиметров длиннее, на целых 23 см шире и на столько же выше «сотого».

toyota mega cruiser 700619

Как пишет издание «Road and Track», опубликовавшее целую статью об этом редком гиганте «Тойоты», несмотря на свои размеры внедорожник мог похвастать удивительно малым радиусом разворота всего в 5,6-метра, что на 0,5-метра лучше, чем в случае даже с легковушкой Toyota Camry.

Реализовать такую задумку инженерам удалось благодаря специальному рулевому управлению, позволяющему задним колесам поворачиваться на 12 градусов в любом направлении.

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Приводил в движение Mega Cruiser 4,1-литровый дизельный турбомотор, которому определенно не хватало мощности для внедорожника со снаряженной массой более 2,8 тонны. Его отдача составляла всего 153 лошадиные силы, а крутящий момент был равен 382 Нм.

С места до 100 километров в час машина разгонялась за 20,6-секунды, но зато демонстрировала выдающиеся результаты на бездорожье.

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Благодаря дорожному просвету в 42 сантиметра, полному приводу, тремя блокировкам дифференциала и дополнительной бортовой системы подкачки/сдувания шин, а также конструкции ходовой части, аналогичной Hummer H1 и впечатляющим углам въезда и съезда, машина оказалась настоящим «проходимцем», значительно превосходя в этой дисциплине тот же Land Cruiser.

В период с 1995 по 2002 год с конвейера сошло всего 149 «мегакрузеров» для гражданских. И некоторые из них даже порой появляются в продаже на вторичном рынке России. Правда большая часть из машин, продающихся сейчас у нас, это списанные военные внедорожники, ввезенные из Японии. 

Источник:RoadandTrack

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