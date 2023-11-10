В Сети вспомнили самый редкий внедорожник Toyota, который затмил даже Land Cruiser

Когда в середине 1990-х годов японские военные решили, что им нужен автомобиль общего назначения с серьезными внедорожными характеристиками, Toyota получила разрешение на создание BXD10. И, надо сказать, он получился подозрительно похожим на другую машину, построенную в США компанией AM General – Humvee.

Так же, как и в случае с Humvee, покупатели могли приобрести собственную версию такого внедорожника, которая обладала названием Mega Cruiser. Именно о ней накануне вышла большая статья на странице одного из авторитетных мировых автомобильных изданий.

Несмотря на то, что военные машины выпускались с несколькими типами кузовов, «Мега Крузер» продавался только в виде 4-дверного внедорожника, похожего на универсал, с возможностью выбора версии с «высокой крышей».

Если кто-то подумал, что Mega Cruiser был прямой копией Hummer, то это не так, поскольку «японец» оказался крупнее. Насколько? Примерно на 38 сантиметра длиннее и на 25 сантиметров выше.

В сравнении с Land Cruiser J100, который производился в то же самое время, «Мега Крузер» был на 20 сантиметров длиннее, на целых 23 см шире и на столько же выше «сотого».

Как пишет издание «Road and Track», опубликовавшее целую статью об этом редком гиганте «Тойоты», несмотря на свои размеры внедорожник мог похвастать удивительно малым радиусом разворота всего в 5,6-метра, что на 0,5-метра лучше, чем в случае даже с легковушкой Toyota Camry.

Реализовать такую задумку инженерам удалось благодаря специальному рулевому управлению, позволяющему задним колесам поворачиваться на 12 градусов в любом направлении.

Приводил в движение Mega Cruiser 4,1-литровый дизельный турбомотор, которому определенно не хватало мощности для внедорожника со снаряженной массой более 2,8 тонны. Его отдача составляла всего 153 лошадиные силы, а крутящий момент был равен 382 Нм.

С места до 100 километров в час машина разгонялась за 20,6-секунды, но зато демонстрировала выдающиеся результаты на бездорожье.

Благодаря дорожному просвету в 42 сантиметра, полному приводу, тремя блокировкам дифференциала и дополнительной бортовой системы подкачки/сдувания шин, а также конструкции ходовой части, аналогичной Hummer H1 и впечатляющим углам въезда и съезда, машина оказалась настоящим «проходимцем», значительно превосходя в этой дисциплине тот же Land Cruiser.

В период с 1995 по 2002 год с конвейера сошло всего 149 «мегакрузеров» для гражданских. И некоторые из них даже порой появляются в продаже на вторичном рынке России. Правда большая часть из машин, продающихся сейчас у нас, это списанные военные внедорожники, ввезенные из Японии.