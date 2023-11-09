Новый «бюджетный» электрокар Tesla будет стоить около 2,5 млн рублей: раскрыты подробности

Компания Tesla завершает работы над проектом пикапа Cybertruck и плавно переходит к совершенно иному типу автомобиля – «бюджетнику» Model 2, который должен стать самой дешевой моделью в линейке американского автопроизводителя. Информацию об этом накануне подтвердил Илон Маск.

Вместе с тем, изданию «Reuters» удалось выяснить, что выпуск Model 2 для Европы наладят на гигафабрике в Берлине, а впоследствии ее сборку могут организовать в Индии или Китае (для рынков развивающихся стран). Продавать машину будут по цене от 25 тысяч евро (чуть меньше 2,5 млн рублей по текущему курсу).

Как сообщают источники этой информации, для того, чтобы сделать свою новинку конкурентноспособной с точки зрения стоимости, в «Тесла» задействуют новый сборочный процесс, который значительно снизит производственные затраты.

Речь идет об отливе крупных частей кузова одним цельным куском с помощью так называемого Гигапресса.

Технические сведения о проекте сейчас носят секретный характер, но в прошлом Tesla намекала, что ее самый бюджетный автомобиль может получить батарею емкостью 53 кВт/ч.

Точные сроки запуска машины в производство не раскрываются, однако ходят слухи, что автомобиль может появиться уже в середине 2024 года.