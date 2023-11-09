Стало известно, как выглядел бы новый Audi A2, появившись в продаже прямо сейчас 

Линейка автопроизводителя из Ингольштадта включала в себя этот хэтчбек B-класса всего шесть лет (с 1999 по 2005 год). Интересный проект, выделявшийся на фоне остальных автомобилей в своем сегменте легкостью (его масса составляла всего 900 кг), оказался финансовым провалом для Audi из-за высокой цены, которая в сочетании с небольшой вместимостью привела 5-дверку к низким показателям продаж.

Но не исключено, что A2 в будущем может ждать возрождение. Каким будет такой автомобиль показали независимые дизайнеры.

Первые слухи о том, что у A2 может появиться преемник, появились еще в далеком 2011 году. Именно тогда утверждалось, что машина возродится в ипостаси электромобиля и будет построена на собственной платформе в 2016 году и бросит вызов BMW i3. Но, как известно, в итоге машина так и не дебютировала.

Автомобильный художник с ником «lars_o_saeltzer» опубликовал собственное видение того, как мог бы выглядеть этот хэтчбек, если бы ему дали «зеленый свет» сегодня.

Судя по рендеру, возрожденный A2 получил бы силуэт, роднящий его с оригиналом. При этом в «Ауди» практически наверняка избавились бы в нем от недостатков предшественника, сделав машину крупнее и, соответственно, вместительнее.

У машины фирменный стиль немецкого автопроизводителя, узкие светодиодные фары спереди, маленький капот, агрессивный бампер и светящийся логотип из четырех колец, а сзади проглядываются «диодные» фонари.

Если бы такой автомобиль появился на свет, то практически наверняка был бы построен на платформе MEB, которая лежит в основе широкого спектра электрокаров, включая кроссоверы Q4 e-tron и Q5 e-tron.

Несмотря на выглядящий на изображениях как настоящий, продавать такой Audi A2 ингольштадтцы не собираются. Более того, информации о том, что эта модель будет возрождена, нет с середины 2010-х. Так что шансы увидеть ее в ближайшие годы близки к нулю.