Норвежцы показали 1000-сильный Lamborghini Huracan Evo

Тюнинг-ателье Zyrys Engineering из Норвегии представило на суд общественности свой новый проект, в основу которого лег итальянский суперкар Lamborghini Huracan Evo. Машина получила название LP1020 Stimolante и отличается от простого «Хуракана Эво» как внешне, так и технически.

Снаружи машине достались специальный обвес из углеродного волокна, новый диффузор, а также массивное заднее антикрыло, которое увеличивает прижимную силу автомобиля до 1,3 тонны.

Доработки затронули в том числе и подвеску и тормозную систему суперкара. Первая обзавелась 4-позиционными регулируемыми по высоте амортизаторами Ohlins TTX и уникальными облегченными колесными дисками, а вторая карбонокерамическими дисками и колодками с модернизированным охлаждением.

В салоне улучшенного Huracan Evo появились 6-точечные ремни безопасности фирмы OMP, титановый каркас безопасности и огнетушитель. Но самое интересное оказалось даже не все это вместе взятое, а то, что находится под кожухом двигателя.

Стандартному 5,2-литровому мотору V10 норвежцы добавили две турбины, а также перенастроили электронику. В итоге в самом производительном режиме «Corsa» такой Huracan Evo способен развивать до 1074 лошадиных сил и 996 Нм, что должно обеспечить машине впечатляющие скоростные показатели.

Тираж таких автомобилей от Zyrys Engineering ограничен 24 единицами. Ценник на LP1020 Stimolante объявят в ближайшие дни.