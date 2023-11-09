У самого дешевого кроссовера Lexus будет тюнинг-версия от Modellista

Премьера самого компактного и, соответственно, самого дешевого кроссовера в линейке Lexus состоялась в начале лета этого года. Производство автомобиля начнут со дня на день, а продажи в Европе начнутся в 2024 году. Накануне стало известно, что для этой модели уже подготовили комплект доработок от заводского тюнинг-ателье Modellista.

Тюнинг-кит включает в себя видоизмененный аэродинамический обвес, причем как спереди и сзади, так и по бокам.

Фронтальная часть машины получила серебристую «губу» бампера сложной формы, а также уголки такого же цвета, состыкованные с краями фар автомобиля.

Сбоку появились продвинутые юбки и колесные диски нового дизайна, а корма обзавелась накладкой в нижней части бампера с серебристой имитацией диффузора и планкой, установленной под сквозным блоком фонарей.

Благодаря обвесу машина стала выглядеть немного ниже, чем серийный кроссовер, но при этом сохранила стоковое расстояние от нижней части днища до земли в 170 мм.

Никаких технических доработок в LBX тюнерами из Modellista не вносилось, поэтому машина будет доступна с заводским гибридным силовым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил, который может работать в паре с системой полного привода. С места до 100 км/ч такие машины способны разгоняться за 9,2-секунды.

Сколько будет стоить тюнинг-кит для LBX от Modellista пока неизвестно, ровно как и нет официальных цен на обычные кроссоверы. Прайс-лист на них обещают раскрыть в ближайшее время.