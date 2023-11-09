В Россию начали ввозить самый качественный китайский компакт-кроссовер

Несмотря на то, что компания Chery продает свои автомобили в России вполне официально, некоторые модели этого бренда поступают на наш рынок по параллельному рынку. Одним из них недавно стал кроссовер, который считается самым качественным в компакт-сегменте среди всех брендов из «Поднебесной».

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг предложений «серых» дилеров, обнаружив объявления о продаже кроссоверов Chery Tiggo 5x.

Такие «паркетники» появились в Китае в апреле этого года и представляют собой модернизированную версию вседорожников, которые продают официально в РФ под именем Tiggo 4 Pro.

Автомобили отличаются от российских небольшими доработками в дизайне экстерьера и интерьера, а также наличием нового 1,5-литрового мотора, выдающего 120 лошадиных сил и 148 Нм, а также аналогичного по объему ДВС на 156 лошадиных сил.

Для «младшего» по отдаче агрегата предусмотрена как «МКПП», так и вариатор, а для более мощного только бесступенчатая коробка передач. Но привод во всех версиях, как и в случае с дореформенным российским Tiggo 4 Pro может быть только передним.

Уникальная особенность модели Chery Tiggo 5x заключается в том, как ее позиционируют в самом Китае.

Согласно исследованию, проведенному «поднебесным» офисом аналитического агентства «J.D.Power», этот автомобиль является самым качественным среди местных кроссоверов, опережая по этому показателю такие модели как: Geely Binyue/Binyue Cool (он же Coolray) и Geely Vision X6 Pro.

Что касается цен, то за параллельно импортированные в Россию Tiggo 5x просят от 1 миллиона 990 тысяч рублей, что плюс-минус сопоставимо со стоимостью дорестайлинговых и официально ввезенных Tiggo 4 Pro.