В Сети показали полицейские Toyota bZ4X: на них будут ездить стражи порядка Лондона (фото)

Toyota начала продажи своего первого серийного электрического кроссовера bZ4X в середине 2022 года. С тех пор машина, спроектированная совместно с инженерами Subaru, успела зарекомендовать себя как весьма популярная. И даже не так давно появилась в России (параллельно импортированные экземпляры).

Впрочем, использовать ее в различных государственных службах пока никто не решался. Однако накануне стало известно, что такие «паркетники» закупили для полиции Лондона.

Автомобили будут использоваться в качестве патрульных. Японскому «батарейному» SUV предстоит заниматься патрулированием в общей сложности 28 парков, открытых пространств и кладбищ. Машины также будут задействованы для предстоящих карнавальных мероприятий.

Как заявляют в лондонской полиции, их выбор пал на bZ4X из-за их размеров и наличия полноприводной трансмиссии.

Кроссовер обладает небольшими габаритами, позволяющими проезжать через шлюзы и вдоль пешеходных маршрутов в общественных парках, но достаточными, чтобы уместить внутри все оборудование, необходимое для стражей порядка.

Кроме того, в процессе выбора учитывались в том числе экологические преимущества электромобиля, который благодаря отсутствию выхлопных газов подходит для патрулирования зеленых зон гораздо лучше, чем бензиновые и дизельные машины.

Полицейские Toyota bZ4X отличаются от массовых наличием специальной ливреи, а также «люстры» на крыше и сирены. Внутри таких кроссоверов установлены специальные системы навигации и рации.

Приводит в движение лондонские электрические кроссоверы два электромотора, суммарно выдающие 215 лошадиных сил мощности. Связку им составляет тяговая батарея на 71,4 кВт/ч, обеспечивающая запас хода до 411 км.