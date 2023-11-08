Новый Haval F7 для России будет выглядеть так: первые фото

Компания Haval готовится к рестайлингу своего популярного кроссовера F7. Автомобиль, дореформенная версия которого сейчас собирается на заводе китайского бренда в индустриальном парке «Узловая» Тульской области, удалось заснять без камуфляжа читателям инсайдерского паблика «Автопоток».

Что интересно, обновленный F7 сейчас не продается даже в родном для него КНР. Там машина только проходит процедуру сертификации.

Судя по первым снимкам, модернизированный Haval F7 будет существенно отличаться от актуального «паркетника». Автомобилю достанется множество свежих элементов и решений, которые уже были опробованы в родственных концерну Great Wall моделях компании WEY.

На фотографиях можно заметить, что у нового «Эф седьмого» есть панорамная крыша, а потолок обладает черной обшивкой. Дисплеи в салоне увеличились в размерах, а также сменили геометрическую конфигурацию.

На рулевом колесе появилась кнопка S, которая позволяет увеличить отдачу силового агрегата, а сам руль лишился скошенной в нижней части хорды и теперь представляет собой полноценную круглую «баранку».

По словам авторов снимков, под капотом запечатленного F7 установлен 2-литровый мотор мощностью 217 лошадиных сил, работающий в связке с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями.

Выпуск обновленных Haval F7 наладят на заводе компании в Туле летом 2024 года.