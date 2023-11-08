Novitec показал «посаженный» в лучших традициях «Приоры» Rolls-Royce Cullinan

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan вряд ли можно назвать хорошей отправной точкой для местечкового тюнинг-проекта. Во-первых – это самый роскошный SUV на планете, а во-вторых, удивить какими-то доработками в нем крайне сложно, поскольку машина и так «нафарширована» максимуму.

Тем не менее, в ателье Novitec не отказались от своей задумки и реализовали собственное видение Cullinan. Получившийся автомобиль выглядит, будто недавно выехал со съемок музыкального клипа одного из популярных рэп-исполнителей.

Разница между обычным внедорожником и тюнингованным видна невооруженным взглядом. Изменения начинаются с наличия у показанной машины широкофюзеляжного обвеса Spofec Overdose S. Комплект включает в себя переднюю часть с новым бампером и измененными светодиодными ДХО, также черную радиаторную решетку.

Кроме них машине достался набор расширенных колесных арок как спереди, так и сзади, что увеличило ширину внедорожника на 120 мм, плюс более явные боковые юбки.

Дополняют картину спойлер на крышке багажника, агрессивный задний бампер и диффузор, а также комплект 24-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, разработанных совместно с Vossen.

Одной из главных особенностей этого Cullinan является заниженная подвеска. Машина расположена на 40 мм ниже к земле, нежели ее стоковая версия.

Технически внедорожник отличается от заводского более мощным 6,75-литровым твин-турбированным V12, который выдает на 106 лошадиных сил и 160 Нм больше, чем в обычном Cullinan. То есть 679 лошадиных сил и 1060 Нм.

С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,6-секунды, а максимальная скорость составляет стоковые 250 км/ч.