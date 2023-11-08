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В Россию начали ввозить самый дешевый кросс-купе в мире

Но у нас он стоит совсем недешево

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера нового купеобразного кроссовера Suzuki, получившего название Fronx, состоялась в начале этого года на автосалоне в Нью-Дели. В апреле машина выбралась на первый рынок, которым стала Индия, и сразу удивила своей ценой. Там за машину просили от 750 тысяч местных рупий или чуть больше 800 тысяч рублей, что сделало ее самым дешевым кросс-купе в мире.

Теперь Fronx приехал по параллельному импорту на российский рынок, но совсем с другой ценой. 

Suzuki Fronx 1237

По информации Daily-Motor.Ru, как минимум один из «серых» дилеров начал торговлю в РФ кроссовером Suzuki Fronx. Новые машины ввозят к нам не из Индии, а из Африки, где этот купеобразный «паркетник» продается с начала этой осени.

В отличие от автомобилей, собранных для индийского рынка, африканские Suzuki обладают левосторонним расположением рулевого колеса и педалей, которое является самым удобным для российских правил дорожного движения. 

Suzuki Fronx 2024 interior

«Фронксы», ввезенные в Россию параллельными импортерами, оснащаются полуторалитровым бензиновым двигателем с индексом K15B, который известен по модели Grand Vitara (ее недавно также ввозят в РФ по «серым» каналам).

Мощность такого мотора равна 102 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 138 Нм. В качестве трансмиссии выступает «автомат», а привод может быть только передним. 

fronx 2

Несмотря на то, что Suzuki Fronx носит звание самого недорогого купеобразного кроссовера в мире, в России он стоит отнюдь недешево. За такие автомобили у нас просят 2 миллиона 830 тысяч рублей, что почти в 3,5 раза дороже, чем за них просят в странах, откуда их ввозят на российский рынок. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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