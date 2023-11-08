32-летний ВАЗ-2109 почти без пробега продают по цене трех новых Lada Vesta NG

В Сети появилось интересное объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109. Причем находится он не в РФ, а в Казахстане, хотя предложение приобрести машину опубликовано именно на российском классифайде.

Уникальная особенность автомобиля заключается в том, что этот хэтчбек был выпущен в 1991 году и за это время проехал всего 103 километра. По фотографиям видно, что машина находится в неплохом состоянии.

По словам продавца, «девятка» простояла в гараже более 30 лет и за это время была обработана антикоррозийнным покрытием, что позволило ей сохраниться близкой к состоянию, в котором она сошла с конвейера в 91-м году.

Салон машины до сих пор покрыт нейлоном, а шины – те, с которыми она выехала с завода. Вместе с автомобилем новый покупатель получит, в том числе оригинальные заводские документы.

Под капотом «малопробежного» ВАЗ-2109 работает полуторалитровый бензиновый двигатель, выдающий 72 лошадиные силы и 106 Ньютон-метров крутящего момента. Все они передаются на передние колеса через механическую трансмиссию с пятью передачами.

Магнитола у этой «девятки» отсутствует, а салон выполнен из ткани. Кроме того, хэтчбек продается без заднего дворника, правого зеркала и брызговиков, но даже несмотря на это оценен в фантастическую сумму.

За машину собираются выручить ни много ни мало 4 миллиона рублей, что эквивалентно цене трех новых Lada Vesta NG в базовых комплектациях.