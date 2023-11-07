«Лучший автомобиль на планете» готовят к обновлению: как он будет выглядеть

Появившийся в линейке компании Kia в 2021 году электрический кроссовер EV6 за несколько лет своего присутствия на мировом авторынке собрал немало положительных отзывов от журналистов и покупателей. Более того, он остается действующим победителем премии «World Automobile Awards» и обладателем звания «Лучший автомобиль на планете».

Сейчас для него готовится рестайлинг. Чего можно от него ждать показали дизайнеры из Южной Кореи.

Рендеринг машины был основан на шпионских фотографиях прототипов реформенного EV6, которые недавно удалось подловить на дорогах Сеула.

На изображении, выложенном автомобильными художниками с канала «Mocar», лучший автомобиль в мире по версии «WAA» получил существенным образом перелицованную переднюю часть кузова с полностью новой графикой головной оптики, которая состоит не из цельных фар, а из соединенных между собой светодиодных полос с основным блоком посередине.

Кардинальное преображение в экстерьере новинки должны пережить в том числе и ее бамперы. К примеру, передний может обзавестись другими линиями и серебристой накладкой, а задний не горизонтальными, а вертикальными светоотражателями.

Серьезных изменений с точки зрения техники в новом EV6 ждать не стоит. Новшества если и будут, то включат в себя максимум более эффективные электромоторы и тяговые батареи слегка увеличенной емкости.

Премьеру обновленный Kia EV6 может справить ближе к лету 2024 года. Первым рынком для него станет родная Южная Корея, а к концу года машина должна добраться до Европы и США.